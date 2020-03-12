Депутаты Красноярского края, Амурской области, Сахалина, Чукотки, Магаданской и Новосибирской области, Приморского края проголосовали за внесение поправок в Конституцию России. Большинство из народных избранников поддержали необходимость обновления главного закона страны.
Так, из 43 депутатов Красноярского края "за" высказались 39 человек, остальные воздержались. В Амурской области ради законопроекта по Конституции провели внеочередное заседание законодательного собрания. 25 депутатов из 28 поддержали законопроект.
А вот иркутские депутаты отказались поддержать закон. В оппозиции были представители КПРФ.
Ранее закон прошел все чтения в Госдуме, получил одобрение Совета Федерации. Если его поддержат 2/3 региональных правительств, в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.