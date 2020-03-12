На внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области депутатами был рассмотрен вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ.
В частности:
Всего, как напомнил коллегам-парламентариям Виктор Побойкин, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, изменения коснутся 41 статьи действующей Конституции.
Против внесения поправок в основной закон страны выступили депутаты фракции КПРФ. Присутствовавшие на сессии парламентарии заявили, что не могут одобрить законопроект, поскольку
"предлагаемые поправки направлены на закрепление действующего экономического и политического строя, который "дает сбои" и приводит к снижению уровня жизни населения".
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"перспектива потерять Байкал, поскольку поправками предусмотрена возможность создания особых федеральных зон. А о необходимости выделения такой зоны на Байкале для решения экологических проблем уже заявляла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко".
По итогам тайного голосования, сообщает пресс-служба иркутского Заксобрания, законопроект, был одобрен большинством голосов.
Напомним, 11 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ.
К слову, фракция КПРФ в Госдуме при голосовании по законопроекту воздержалась.
¹ Видеозапись заседания с сайта Заксобрания Иркутской области
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