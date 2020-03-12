Иркутские коммунисты выступили против поправок в Конституцию

На внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области депутатами был рассмотрен вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ.

обсуждение поправок в Конституцию в Заксобре Иркутской области

В частности:

о закреплении на конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства;

о формировании Государственного Совета, статус которого будет определяться специальным федеральным законом;

о закреплении важных социальных норм, таких как установление МРОТ не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и гарантия обязательной индексации пенсий.

Всего, как напомнил коллегам-парламентариям Виктор Побойкин, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении, изменения коснутся 41 статьи действующей Конституции.

Коммунисты, по иркутской традиции, в оппозиции

Против внесения поправок в основной закон страны выступили депутаты фракции КПРФ. Присутствовавшие на сессии парламентарии заявили, что не могут одобрить законопроект, поскольку

"предлагаемые поправки направлены на закрепление действующего экономического и политического строя, который "дает сбои" и приводит к снижению уровня жизни населения".

Особую тревогу у иркутских коммунистов вызывает

"перспектива потерять Байкал, поскольку поправками предусмотрена возможность создания особых федеральных зон. А о необходимости выделения такой зоны на Байкале для решения экологических проблем уже заявляла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко".

По итогам тайного голосования, сообщает пресс-служба иркутского Заксобрания, законопроект, был одобрен большинством голосов.

Напомним, 11 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ.

К слову, фракция КПРФ в Госдуме при голосовании по законопроекту воздержалась.

¹ Видеозапись заседания с сайта Заксобрания Иркутской области