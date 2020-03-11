Коронавирус стал причиной отмены Московского форума по безопасности. Его перенесли на год.
Как сообщает Минобороны России, предположительно, форум состоится в 2021 году.
"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", — рассказали в оборонном ведомстве.
Участниками конференции должны были стать делегации из 115 стран мира. В Москве накануне запретили проводить массовые мероприятия.
Ранее был отменен Петербургский международный экономический форум. Он был запланирован на 3-6 июня.
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