Московский форум по безопасности пройдет в следующем году

Коронавирус стал причиной отмены Московского форума по безопасности. Его перенесли на год.

Как сообщает Минобороны России, предположительно, форум состоится в 2021 году.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", — рассказали в оборонном ведомстве.

Участниками конференции должны были стать делегации из 115 стран мира. В Москве накануне запретили проводить массовые мероприятия.

Ранее был отменен Петербургский международный экономический форум. Он был запланирован на 3-6 июня.