В России могут уменьшить НДС

С 20 до 12 процентов могут уменьшить в России размер налога на добавленную стоимость. Такой законопроект рассмотрят депутаты Государственной Думы.

Инициатива принадлежат депутатам от КПРФ. Согласно предложению, понижение НДС должно произойти в 2025 году. По мнению политиков, это поможет восстановить и развить потенциал российской экономики, а также снизит потери бизнеса.

Если закон будет принят, он вступит в силу в 2021 году.