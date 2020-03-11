Закон об уголовной ответственности на голосовании прошел первое чтение

Нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию могут привести к уголовной ответственности. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в ГосДуме.

Депутаты одобрили его. В документе говорится о наказании за фальсификацию итогов голосования, создание помех в работе комиссий, за подделку бюллетеней. Если закон примут, изменения внесут в ряд статей Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что закон о поправках в Конституцию был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Голосование назначено на 22 апреля.