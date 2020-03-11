Путин не сомневается, что экономика России выстоит

Владимир Путин уверен, что в ближайшем будущем экономика России окрепнет. А сложившуюся сейчас ситуацию турбулентности страна переживет спокойно.

Такое мнение глава государства высказал на встрече с инвесторами.

"Я уверен, Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно", — заявил Владимир Путин.

По его мнению, ключевые отрасли производства от трудностей только окрепнут и будут готовы к новой конкурентной борьбе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что цена нефтяной "корзины" ОПЕК рухнула почти на 14%. Это произошло в прошедший понедельник, 9 марта. Теперь показатель составляет $34,71 за баррель, в то время как в предыдущий торговый день (пятницу, 6 марта) он равнялся $48,33.