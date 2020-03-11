Депутаты Государственной Думы одобрили закон о Конституции

383 депутата Государственной Думы поддержали закон о поправках в Конституцию. Против не высказался никто.
Документ поступил на рассмотрение 20 января. За это время поступило около 400 предложений, которые могут быть внесены в главный закон страны. Порядка половины из них были учтены.
Накануне на пленарном заседании ГосДумы выступил Владимир Путин. Он высказался против досрочных выборов в Думу и поддержал идею об "обнулении" президентского срока, если это будет одобрено Конституционным судом.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.