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Массовые мероприятия запретили в Москве из-за коронавируса

Россия

Ситуация с коронавирусом в Москве "постепенно осложняется". Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Чтобы не допустить распространения опасного заболевания, в городе до 10 апреля запретили проведение массовых мероприятий.

"Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек", — сообщается на сайте мэра Москвы.

В числе мероприятий, которые пришлось отменить из-за эпидемии, фестиваль "Крымская весна", посвященный очередной годовщине присоединения нового региона к России.

Запрет на проведение крупных массовых мероприятий распространяется и на спортивные соревнования. Участников и болельщиков может быть не более пяти тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Китае создали систему распознавания лиц, закрытых масками. В систему загружены около шести миллионов лиц.

Темы москва коронавирус сергей собянин массовые мероприятия
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