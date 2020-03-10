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Путин не против поправки, "обнуляющей" его президентские сроки

Россия

Владимир Путин не против "обнулить" свои президентские сроки и вновь поучаствовать в выборах. Он поддержал поправку в Конституцию, которая предусматривает такую возможность.

Такое заявление глава государства сделал на планерном заседании Государственной Думы. Он подчеркнул, что "обнуление" возможно, но только после разъяснения этого вопроса Конституционным судом.

Также российский лидер отметил, что передавать президентские полномочия другим государственным органам — неправильное решение.

"Нельзя наделять невыборные органы президентскими полномочиями. Это приведет к расколу общества, к двоевластию. Это самым негативным и трагическим образом отразится на судьбе страны и жизни граждан", — подчеркнул Владимир Путин.

Идею убрать из Конституции строки об ограничении количества президентских сроков глава государства тоже назвал нецелесообразной. Он отметил, что и сейчас, и в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии регулярной смены власти.

Темы конституция владимир путин обнуление срока
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