Путин против досрочных выборов в Государственную Думу

Расширенные полномочия Государственной Думы должны вступить в силу сразу после голосования. Если такое решение примут россияне, проголосовав за эту поправку в Конституцию.

Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной Думы.

"Государственная Дума должна получить расширенные полномочия немедленно, если будет соответствующее решение граждан. И принять эти полномочия должен действующий состав депутатов. Решение по этому вопросу — ваше, но если консенсуса нет, то мое мнение: нет необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Ведь если граждане придут и проголосуют за эту поправку в Конституцию, этим они уже выразят полное доверие действующему составу Думы", — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что получение расширенных полномочий парламентом приведет к более тесной работе между исполнительной и законодательной властями. Такие изменения оправданы и достаточны для российского общества.

Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет 22 апреля.