Онищенко: с коронавирусом можно справиться

Перестать паниковать из-за коронавируса рекомендовали россиянам. Такой совет дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По мнению бывшего главного санитарного врача России, в Китае серьезная вспышка заболевания уже купирована, значит, с вирусом можно справиться.

"Паниковать никакого основания нет, и это демонстрирует очень хорошо Китайская Народная Республика, которая сегодня практически купировала свою, в общем-то, достаточно серьёзную вспышку", — заявил Онищенко.

В Хубэе сейчас действительно не регистрируются новые случаи заболевания. Статистику увеличивают только пациенты, которые "привезли" коронавирус из других стран.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России может пропустить два матча из-за коронавируса. Так, Молдавия закрыла границы для иностранцев, а Швеция попала в список государств для карантина в России.