В Москве на 9 мая ждут союзников по антигитлеровской коалиции

Лидеры стран, которые вместе с СССР боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны, должны приехать в Москву на 9 мая. В этом году в России отметят 75-летний юбилей Победы.

Такое мнение высказал президент России в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

"Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", — отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что это "наш праздник", и для него не так важен приезд официальных делегаций других стран

.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не сможет приехать в Россию на 9 мая. Однако официальная делегация США прибудет в Москву и поучаствует в торжественных мероприятиях.