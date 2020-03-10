Лидеры стран, которые вместе с СССР боролись с фашизмом в годы Второй мировой войны, должны приехать в Москву на 9 мая. В этом году в России отметят 75-летний юбилей Победы.
Такое мнение высказал президент России в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".
"Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", — отметил Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что это "наш праздник", и для него не так важен приезд официальных делегаций других стран
.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не сможет приехать в Россию на 9 мая. Однако официальная делегация США прибудет в Москву и поучаствует в торжественных мероприятиях.
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