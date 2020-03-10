Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

Владимир Путин не согласен с идеей, что Сталин виноват в развязывании Второй мировой войны наравне с Гитлером. Об этом он заявил в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент подчеркнул, что нет ни одного документа, где стояли бы подписи Сталина и Гитлера. Также не было ни единой личной встречи.

"Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть", — заявил российский лидер.

Тем, кто сомневается в этом, президент России рекомендовал внимательно изучить историю, начиная с 1918 года.

Ранее Владимир Путин оценил слова Владимира Зеленского о том, что именно украинцы освободили узников концлагеря Освенцим.