В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей

Российским чиновникам не будут запрещать иметь дома, землю и другую недвижимость за границей. Таких поправок в обновленной Конституции не предусмотрено.

Такой подход объяснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать? А если он не декларирует, то это другой вопрос. У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы, с одной стороны, а с другой — и вложиться", — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что немало чиновников стали обладателями заграничной недвижимости, получив ее по наследству.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что большинство россиян не понимает поправок в Конституцию, а еще больше граждан никогда не читали главный закон страны.