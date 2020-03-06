Экономический форум, который должен был пройти в Красноярске, отменили. Он был запланирован на 19-21 марта.
Причиной тому стало распространение коронавируса.
"Перенесли на неопределённый срок. Решение принято только что", — сообщил глава управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев.
Напомним, что сейчас в России зарегистрировано семь случаев коронавируса. Двое пациентов — граждане Китая — уже выписаны из больницы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за коронавируса отменен Петербургский международный экономический форум. Он был запланирован на 3-6 июня.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".