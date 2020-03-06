Медицинские маски закончились в аптеках Камчатки. Местные власти обратились за помощью в Минпромторг.
При этом в медицинских учреждениях края дефицита индивидуальных средств защиты нет, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"Потребность аптечных организаций Камчатского края в медицинских масках направлена в Минпромторг России… На сегодняшний день для нужд населения заказано порядка 500 тыс. медицинских масок", — пояснил зампред правительства Владимир Пригорнев.
В профильном министерстве дали положительный ответ, обещав помочь жителям Камчатки.
Ранее сообщалось, что в России запретили экспорт медицинских масок. Вывозить их из страны разрешается только в качестве гуманитарной помощи либо для личного пользования.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".