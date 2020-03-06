Обновленная Конституция должна объединять людей, убежден Владимир Путин

Не допустить раскачки ситуации в стране и объединить людей — основные задачи обновленной Конституции. Об этом заявил президент России.

Поправки в главный закон страны Владимир Путин обсудил с лидерами думский фракций.

"Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Потому что это основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили о том, что этот основной закон принимался в особых условиях", — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин попросил собеседников провести информационную работу с избирателями и объяснить им важность принимаемых реформ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 63% россиян не понимают сути поправок в Конституцию, а 70% не читали главный закон страны.