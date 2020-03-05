Делегация Ростовской области в Азербайджане: итоги визита

Восемь соглашений, прямое авиасообщение, интерес к альтернативной энергетике.

В Азербайджане прошли Дни Ростовской области. Донской губернатор Василий Голубев встретился с президентом Азербайджана, провел ряд встреч с представителями различных компаний и лидеров бизнес-индустрии, на которых обсуждались вопросы укрепления и активного развития сотрудничества.

В рамках мероприятий в Баку прошел бизнес-форум, по итогам которого были подписаны восемь соглашений о взаимодействии, в том числе в сферах производства, экспорта, туризма и транспорта. Губернатор отметил впечатляющие итоги 2019 года по внешнеторговому обороту Донского края с Азербайджаном, который составляет порядка 61 млн долларов (экспорт — порядка 51 млн долларов и 10 млн долларов — импорт). В Азербайджан из Ростовской области везут продукты и сырье, химию и продукцию машиностроения. Стратегическими направлениями являются комбайностроение, аграрная отрасль, важными являются и поставки энергетического оборудования.

Так, о взаимных поставках договорились компания "Вотерфолл ПРО" из Донского края и азербайджанское предприятие "Сокар Полимер", завод "Ростсельмаш" и "Азермашгрупп". "Сокар Полимер" будет поставлять для "Вотерфолл ПРО" полипропилен. Всего товар поступит на сумму до 1,5 млрд рублей.

"В ноябре прошлого года наш "Ростсельмаш" подписал с компанией "Азермаш" соглашение об организации в Азербайджане сборочного производства комбайнов модели NOVA. Наше таганрогское предприятие "Красный котельщик" участвует в модернизации энергообъектов республики. В обеих сферах есть большие поля для совместной деятельности", — заявил донской губернатор.

На форуме обсуждалась и совместная работа по привлечению туристов из Азербайджана. Было также заключено соглашение о пассажирских перевозках между авиакомпанией "Азимут" и компанией "Паша Трэвел". Уже 30 марта откроется прямое сообщение.

"В ближайшее время Ростов-на-Дону и Баку свяжет авиасообщение. Прямые авиарейсы будут предусмотрены дважды в неделю и стартуют уже в конце этого месяца", — рассказал на встрече Василий Голубев.

На встрече Василия Голубева с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым были затронуты вопросы развития транспорта и логистики. Али Асадов сообщил, что уже отдал распоряжение о совместном развитии транспортно-логистической инфраструктуры по поручению президента Ильхама Алиева. Василий Голубев поблагодарил за столь быстрый отклик на "донские инициативы". Особо глава правительства Азербайджана проявлял интерес к проектам в сфере альтернативной энергетики, которые реализуются на Дону. В частности, Василий Голубев поведал о развитии ветроэнергетики, о том, какие шаги для этого делаются.

"Сегодня Ростовская область имеет уже сложившиеся двусторонние связи. Нынешний форум подтверждает, что у нас есть возможность развития этих отношений. Подписано восемь соглашений", — резюмировал итоги форума губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Немаловажной основой для укрепления взаимодействия является общая история и общая Победа в Великой Отечественной войне, было отмечено на встрече.

"Жители Дона помнят, что в прорыве Миус-фронта и освобождении донской земли принимали героическое участие воины 130-й и 146-й азербайджанских стрелковых дивизий. В память об их подвиге под Самбеком 40 лет назад был открыт мемориал. В церемонии 7 мая 1980 года участвовала делегация во главе с Гейдаром Алиевым. Теперь же мы создаём возле мемориала народный военно-исторический музейный комплекс", — сообщил Василий Голубев.

Ильхам Алиев поблагодарил губернатора и всех жителей Ростовской области за сохранение памяти о войне, отметив, что 75-летие Победы — важное событие для азербайджанского народа.