Седьмой случай коронавируса выявлен в России

Еще один случай коронавируса зарегистрирован в России. Зараженным оказался гражданин Италии.

Он попал в поле зрения медиков с признаками респираторного заболевания. Пятого марта пришли результаты тестов, которые оказались положительными.

"Пятого марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", — говорится в сообщении оперативного штаба.

Заболевание протекает в легкой форме, врачи определяют состояние заболевшего как удовлетворительное.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у девятерых пассажиров лайнера Diamond Princess, проходивших карантин во Владивостоке, заболевание не выявлено.