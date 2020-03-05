Еще один случай коронавируса зарегистрирован в России. Зараженным оказался гражданин Италии.
Он попал в поле зрения медиков с признаками респираторного заболевания. Пятого марта пришли результаты тестов, которые оказались положительными.
"Пятого марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", — говорится в сообщении оперативного штаба.
Заболевание протекает в легкой форме, врачи определяют состояние заболевшего как удовлетворительное.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у девятерых пассажиров лайнера Diamond Princess, проходивших карантин во Владивостоке, заболевание не выявлено.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".