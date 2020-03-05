В атомной промышленности у России очень хорошие показатели. Страна занимает лидирующие позиции в этой сфере в мире.
Об этом сообщил президент страны:
"У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций, это никакое не оружие, это высокие технологии. Очень активно развивается", — отметил глава государства в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".
Он заметил, что и в других сферах Россия набирает обороты, "все постепенно, но нарастает".
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