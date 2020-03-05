Директора компании "Лаборатория Касперского" назвали российским Илоном Маском. Высокого звания удостоился Евгений Касперский.

Такое мнение о нем выразил президент России.

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже, он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёту", — сказал глава государства в рамках интервью "20 вопросов Владимиру Путину".