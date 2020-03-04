Главы думских фракций предложат корректировки Конституции

Главы думских фракций внесут свои корректировки в Конституцию. Инициативы они изложат на встрече с президентом.

Она состоится 5 марта. Второе чтение законопроекта о поправках в главный закон страны намечено на 10 марта.

Ранее Владимир Путин несколько раз обсуждал возможные поправки с представителями рабочей группы, в которую вошли 75 экспертов в разных сферах. Также свои предложения присылали инициативные россияне.