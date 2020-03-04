Деньги, выделенные на проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, распределили в ЦИК. Как пояснили в Центризбиркоме, сумма поступила в полном объеме.
Напомним, что на организацию голосования, которое пройдет 22 апреля, из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.
"Указанный объём средств позволяет обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением общероссийского голосования, в том числе по изготовлению и доставке бюллетеней, информированию участников голосования, применению технических средства автоматизации — КОИБов, организации работы пунктов приёма заявлений по месту нахождения участников голосования, а также с исполнением полномочий комиссий всех уровней", — пояснил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Основная часть суммы — 14,6 млрд рублей — будет направлена на организацию голосования. 110 миллионов пойдут на организацию участков для голосования, находящихся за пределами России. 80 млн рублей останется в ЦИК на исполнение полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.