ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены

Деньги, выделенные на проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, распределили в ЦИК. Как пояснили в Центризбиркоме, сумма поступила в полном объеме.

Напомним, что на организацию голосования, которое пройдет 22 апреля, из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.

"Указанный объём средств позволяет обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением общероссийского голосования, в том числе по изготовлению и доставке бюллетеней, информированию участников голосования, применению технических средства автоматизации — КОИБов, организации работы пунктов приёма заявлений по месту нахождения участников голосования, а также с исполнением полномочий комиссий всех уровней", — пояснил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Основная часть суммы — 14,6 млрд рублей — будет направлена на организацию голосования. 110 миллионов пойдут на организацию участков для голосования, находящихся за пределами России. 80 млн рублей останется в ЦИК на исполнение полномочий в период подготовки и проведения общероссийского голосования.