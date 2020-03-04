Иностранные лекарства для эпилептиков закупил Минпромторг

Дети, страдающие эпилепсией, получат заграничные лекарства. Их уже закупили.

Первая партия поступила в Россию накануне.

"Так, в Россию ввезены лекарственные препараты: 27 октября 2019 г. "Клобазам", 26 ноября 2019 г. "Диазепам", 6 декабря 2019 г. "Мидазолам" и 3 марта 2020 г. "Фенобарбитал", эликсир 15 мг/5 мл 500 мл", — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Фенобарбитал" произведен в Шотландии и является незарегистрированным в России психотропным препаратом. Он необходим детям, страдающим эпилептическими расстройствами.

Ожидается закупка второй партии незарегистрированных лекарств. Их в апреле-июне получат дети из 58 регионов России.

Напомним, что ввоз незарегистрированных препаратов разрешен с 1 марта.