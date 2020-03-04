Замминистра здравоохранения лишился работы

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой покинул свой пост. Распоряжение об освобождении его от должности размещено на портале правовой информации.

Свой пост Краевой занимал с сентября 2013 года. Недавно выяснилось, что диссертация, благодаря которой он получил звание доктора медицинских наук, написана с большим количеством заимствований. Было принято решение лишить замминистра докторской степени.

Произойдет ли это, решит Минобрнауки после заседания экспертного совета при Высшей аттестационной комиссии и президиума ВАК.