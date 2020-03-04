Путин: женщины вносят уникальный вклад в решение первоочередных задач

Женщины вносят огромный вклад в решение первоочередных задач руководства страны. Такое мнение высказал Владимир Путин.

Он дистанционно поприветствовал участников форума "Здоровье женщин — благополучие нации", который стартовал сегодня в Москве.

"Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства — безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель", — говорится в телеграмме президента.

Глава государства отметил, что женщины активно участвуют в продвижении семейных ценностей, радостях материнства, здорового и активного образа жизни.