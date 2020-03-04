Путин: число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось втрое

13,5 млн жителей России живут сейчас за чертой бедности. Это в три раза меньше, чем 20 лет назад.

В 2000 году в таком положении находились 42 млн человек. Данные в интервью "20 вопросов Владимиру Путину" привел сам президент.

"Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся. Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот", — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас в России установилась некая экономическая стабильность, что является платформой для развития. Важно, что сейчас нет застоя, то есть возвращения к показателям прошлых периодов.

Ранее президент прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян. Он объяснил, что снижение доходов связано со значительным падением цен на энергоносители.