13,5 млн жителей России живут сейчас за чертой бедности. Это в три раза меньше, чем 20 лет назад.
В 2000 году в таком положении находились 42 млн человек. Данные в интервью "20 вопросов Владимиру Путину" привел сам президент.
"Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся. Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот", — сказал Путин.
Он отметил, что сейчас в России установилась некая экономическая стабильность, что является платформой для развития. Важно, что сейчас нет застоя, то есть возвращения к показателям прошлых периодов.
Ранее президент прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян. Он объяснил, что снижение доходов связано со значительным падением цен на энергоносители.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.