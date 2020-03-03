Путин: революционеры не задерживаются долго во власти

Оппозиция влияет на конкурентную среду. Это особенно важно в муниципалитетах и крупных городах.

Такое мнение выразил Владимир Путин. По его мнению, в любой стране часть общества всегда будет выступать против действующей власти. При этом, подчеркнул президент, доведенная до революции ситуация пользы не принесет ни государству, ни революционерам.

"Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после октябрьского переворота достаточно долгое время и потом сами развалились, и страну за собой утащили", — отметил президент в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

Ранее глава государства призвал оппозиционеров вести конструктивный диалог. Он подчеркнул, что мало критиковать действующую власть, нужно предложить лучшую альтернативу.