Путин защитит Россию от политического вмешательства извне

Россия не запрещает работать на своей территории иностранным компаниям. Но они должны сообщать, откуда берут деньги на свою деятельность.

Таким образом закон об иностранных агентах объяснил Владимир Путин.

«Цель этого закона в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне», - отметил президент в интервью «20 вопросов Владимиру Путину».

Он также подчеркнул, что законопроект не ущемляет ничьих прав.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин внес новый пакет поправок в Конституцию. Среди них ежегодная индексация пенсий и увеличение МРОТ до уровня прожиточного минимума.