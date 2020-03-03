Коронавирус вынудил перенести Ялтинский экономический форум

В апреле в Крыму не состоится Ялтинский международный экономический форум. Его перенесли на неопределенный срок.

Причиной тому стало распространение коронавируса в мире. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок", — заявил он на своей странице в социальной сети.

На какой срок перенесли форум и состоится ли он вообще, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития скорректировал макропрогноз с учетом распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую и российскую экономику.