Жительницу Камчатки отправили в карантин

Две недели в карантине проведет 45-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Она вернулась из Южной Кореи.

По прилете у нее были обнаружены симптомы ОРВИ. Чтобы проверить ее на коронавирус и не допустить распространения заболевания, россиянку поместили в инфекционное отделение краевого Центра СПИД.

"Что касается четвёртой пациентки, то она вернулась из Пусана с симптомами вирусной инфекции, была госпитализирована по всем правилам в соответствии с приказом о мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", — цитирует главного врача Центра СПИД Ирину Давудову пресс-служба правительства Камчатского края.

Ранее еще три человека, вернувшихся из Кореи, прошли карантин. Врачи не выявили у них коронавируса.

Напомним, что за последние сутки в Южной Корее выявлено 600 новых случаев коронавируса. 28 человек скончались.