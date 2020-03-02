В Сокольниках прошел митинг в защиту московских учителей

1 марта в гайд-парке "Сокольники" состоялся согласованный митинг в поддержку московских учителей, учеников и родителей. Целью собравшихся было привлечение внимания к проблемам столичного образования.

Родительскую общественность поддержали председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров, публицист Борис Кагарлицкий, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук. На мероприятии также присутствовали председатель Совета Российского профсоюза работников и учащихся учреждений образования и культуры Сергей Храмов, политолог, ведущий радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов, ряд муниципальных депутатов.

Поводом для сбора послужил инцидент в московской школе № 113, в ходе которого ученик ударил учителя, а виноватым оказался директор школы Давор Туба, которого, по словам организаторов мероприятия, под давлением вынудили уволиться с работы.

Участники акции, выступив с критикой кадровой политики Департамента образования Москвы, выдвинули ряд требований. По итогам мероприятия были принята резолюция, в которой, в частности, содержатся требования:

изменить кадровую политику Департамента,

разработать качественную систему аттестации педагогов с общественным обсуждением в профессиональной среде,

скорректировать рейтинг образовательных учреждений.

Кроме того, авторы резолюции высказали недовольство курсом на объединение и слияние школ, колледжей и лицеев, детских садов в образовательные комплексы, а уже существующих комплексов — в еще большие комплексы.

Депутат Янчук акцентировала свое внимание на проблемах с музыкальным и художественным образованием, бюрократизацей учебного процесса и практикой замены директоров-профессионалов на "эффективных менеджеров". Она также выступила с инициативой введения выборности позиции директора.

"Да, я полностью поддерживаю резолюцию митинга и, конечно же, возвращение Давора Тубы в школу 113, это будет справедливо и правильно!", — написала Янчук в своем Telegram.

В своем выступлении Янчук пообещала оказать поддержку уволенному директору школы № 113 Давору Тубе, чтобы вернуть его на оставленную должность.

Отметим, что участники мероприятия также выступили в поддержку русскоязычных школ в Латвии, которые подвергаются притеснениям со стороны местных властей.