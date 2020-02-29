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Резкое потепление спрогнозировано в Москве

Россия » Центр » Москва

С первого мартовского дня в российской столице начнется потепление. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, уже первого марта термометры покажут днем около пяти градусов выше нуля. Примечательно, что температура будет повышаться и шестого марта достигнет восьми градусов тепла.

"Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью, предположительно, ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов", - рассказала Паршина "Российской газете".

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