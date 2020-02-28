Эксперт: Россия не останется без лекарств

Сложная ситуация в Китае не оставит россиян без лекарств. Несмотря на то, что половину препаратов, производимых в России, изготавливают на основе китайского фармацевтического сырья, в России не будет дефицита медикаментов.

Такое мнение высказала эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина.

"Во-первых, потому что у каждого завода есть депо субстанций, как правило, они верстают планы производства в конце предыдущего года на следующий год с разбивкой по кварталам и по месяцам и закупают сырье не на месяц, а как минимум на квартал. Поэтому запас есть. Второе, не все субстанции сейчас возят из Китая. Есть наработки и у нас. Есть наработки и в странах бывшего соцлагеря. Есть поставки не напрямую из Китая, китайское сырье везут даже через Европу. Я думаю, что все будут искать какие-то пути. И точно никому не выгодно, чтобы был дефицит. Потому что это большая потеря маржинальных денег, и никто на это не пойдет", — уверена эксперт.

Она подчеркнула, что поводов для паники нет. В России существует больше фармацевтических заводов, чем требуется. И каждый из них сделал себе запас. Поэтому дефицита лекарственных препаратов не случится.

Ранее появилась информация, что из-за остановки китайских фармацевтических заводов в России скоро начнутся проблемы на фармрынке.