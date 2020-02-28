Туризм России потеряет миллиарды рублей из-за коронавируса

Запрет на продажу туров в Италию, закрытие границ многих стран нанесут серьезный ущерб туристическому бизнесу России. Примерный ущерб составит 27 миллиардов рублей.

Это средства, которые туроператоры должны вернуть россиянам за несостоявшиеся поездки. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в указанной сумме ущерба еще не посчитано итальянское направление.

Ранее "Правда.Ру" писала, что туроператорам запретили продавать туры в Италию. Также не рекомендуется организовывать отдых россиян в Китае, Иране и Южной Корее. Да и желающих на эти направления в связи с коронавирусом сейчас нет.