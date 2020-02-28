Расширение и продление программы материнского капитала является самым важным законом России, принятым Госдумой. Речь идет об инициативах февраля.
Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Это закон, который очень ждали люди, — изменения в программу материнского капитала в рамках реализации послания президента России", — цитирует слова спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.
Ранее "Правда.Ру" писала, что программу продлили до конца 2026 года. При рождении первого ребенка после 1 января 2020 года семьям полагается 466 617 рублей, за второго ребенка — 616 617 рублей. Кроме того, подать запрос на получение маткапитала новоявленная мать теперь может не выходя из роддома.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.