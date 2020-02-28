Володин: самый важный закон февраля – расширение маткапитала

Расширение и продление программы материнского капитала является самым важным законом России, принятым Госдумой. Речь идет об инициативах февраля.

Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это закон, который очень ждали люди, — изменения в программу материнского капитала в рамках реализации послания президента России", — цитирует слова спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

Ранее "Правда.Ру" писала, что программу продлили до конца 2026 года. При рождении первого ребенка после 1 января 2020 года семьям полагается 466 617 рублей, за второго ребенка — 616 617 рублей. Кроме того, подать запрос на получение маткапитала новоявленная мать теперь может не выходя из роддома.