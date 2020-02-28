Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Памфилова: в торговых центрах проголосовать за Конституцию будет нельзя

Россия

В торговых центрах организовывать участки для голосования за поправки в Конституцию не планируется. Отдавать свои голоса россияне будут на стандартных избирательных участках.

Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова:

"Создание участков в местах временного пребывания — стандартная практика, и мы от неё не отказываемся. В больницах, санаториях, домах отдыха. При объективных обстоятельствах и на предприятиях с непрерывным циклом работы".

А вот в местах лишения свободы пунктов для голосования по Конституции не будет.

Голосование пройдет без привязки к месту регистрации, но предварительно требуется получить открепительное удостоверение. Для тех, кто хочет проявить волеизъявление, но не может выйти из дома, будет организовано выездное голосование. Также запланирована возможность досрочного голосования.

Кроме того, за ходом голосования будут смотреть наблюдатели. Система будет аналогична той, что применяется на президентских и парламентских выборах.

Голосование за поправки в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.

Темы конституция голосование центризбирком элла памфилова
Новости Все >
Памфилова: в торговых центрах проголосовать за Конституцию будет нельзя
В квартире в Петербурге взорвалась самодельная бомба
NYT: решение CAS по России может быть вынесено после Олимпиады-2020
В Рязанской области состоится презентация "Есенинского календаря"
Турки предлагают запретить полеты над Идлибом
Иран и Индонезия обменяются военными
Поклонники раскритиковали 50-летнюю Ладу Дэнс за пухлые губы
Минпромторг: перебоев с производством лекарств в России не будет
Трещина на лобовом стекле стала причиной возвращения самолета в Россию
Главный тренер "Шахтера" готов к любому сопернику в Лиге Европы
Последние материалы
В Рязанской области состоится презентация "Есенинского календаря"
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Турки предлагают запретить полеты над Идлибом
Иран и Индонезия обменяются военными
Геннадий Козырев: мерзости Зеленского никого не устраивают
Поклонники раскритиковали 50-летнюю Ладу Дэнс за пухлые губы
Минпромторг: перебоев с производством лекарств в России не будет
Трещина на лобовом стекле стала причиной возвращения самолета в Россию
Главный тренер "Шахтера" готов к любому сопернику в Лиге Европы
Зима в Омске побила рекорды по теплу
Популярное
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику

Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.

Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова Игорь Буккер Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту Игорь Буккер
Комментарии
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
"Единая Россия" сменит имя и лидера
"Единая Россия" сменит имя и лидера
"Единая Россия" сменит имя и лидера
48-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей красоты
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Почему в России больниц без удобств все больше
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Почему в России больниц без удобств все больше
Турция проконсультируется с НАТО по ситуации в Идлибе
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
Почему в России больниц без удобств все больше
48-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей красоты
Почему в России больниц без удобств все больше
Изгнанный Соловьевым бандеровец: я посеял в россиянах мыслевирусы
За чей счет отдыхать 22 апреля будем?
"Единая Россия" сменит имя и лидера
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ