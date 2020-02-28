Памфилова: в торговых центрах проголосовать за Конституцию будет нельзя

В торговых центрах организовывать участки для голосования за поправки в Конституцию не планируется. Отдавать свои голоса россияне будут на стандартных избирательных участках.

Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова:

"Создание участков в местах временного пребывания — стандартная практика, и мы от неё не отказываемся. В больницах, санаториях, домах отдыха. При объективных обстоятельствах и на предприятиях с непрерывным циклом работы".

А вот в местах лишения свободы пунктов для голосования по Конституции не будет.

Голосование пройдет без привязки к месту регистрации, но предварительно требуется получить открепительное удостоверение. Для тех, кто хочет проявить волеизъявление, но не может выйти из дома, будет организовано выездное голосование. Также запланирована возможность досрочного голосования.

Кроме того, за ходом голосования будут смотреть наблюдатели. Система будет аналогична той, что применяется на президентских и парламентских выборах.

Голосование за поправки в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.