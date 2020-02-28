С марта жизнь россиян будет регулироваться новыми законами

Начало нового календарного месяца почти всегда несет с собой изменения в законодательстве, регламентирующем жизнь населения России.

1 марта 2020 не станет исключением. Перемены коснутся практически всех россиян.

Новые российские законы

В страну можно будет ввозить незарегистрированные лекарства, если они нужны по жизненным показателям.

До 1 марта за это грозил реальный уголовный срок.

И, напомним, были прецеденты. Например, полиция задерживала родителей, которые вынужденно заказывали за границей для своих детей-инвалидов препарат "Фризиум".

Бесплатным станет посещение сайтов органов власти — сотовые операторы не будут учитывать потраченный на это трафик. Более того, помехой не станет даже "ноль на счету".

Кстати, если верить минкомсвязи, с июня аналогичная "амнистия" распространится на все "социально значимые отечественные сайты".

Транспортная полиция на законном основании сможет применять электрошокеры.

Адвокатам придется работать старательнее: по новому закону платить им можно будет только "по результату".

Впрочем, есть в законе и оговорка: новшество не распространяется на юруслуги, касающиеся уголовных и административных правонарушений.