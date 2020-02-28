Начало нового календарного месяца почти всегда несет с собой изменения в законодательстве, регламентирующем жизнь населения России.
1 марта 2020 не станет исключением. Перемены коснутся практически всех россиян.
До 1 марта за это грозил реальный уголовный срок.
И, напомним, были прецеденты. Например, полиция задерживала родителей, которые вынужденно заказывали за границей для своих детей-инвалидов препарат "Фризиум".
Кстати, если верить минкомсвязи, с июня аналогичная "амнистия" распространится на все "социально значимые отечественные сайты".
Впрочем, есть в законе и оговорка: новшество не распространяется на юруслуги, касающиеся уголовных и административных правонарушений.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.