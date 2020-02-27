Россиянам вернут деньги при покупке отечественных автомобилей

Налоговый вычет в пределах 100 тысяч рублей смогут возвращать владельцы отечественных авто. В России планируют ввести возврат вычета по НДФЛ за покупку произведенных в стране машин.

Авторами инициативы, которая уже внесена на рассмотрение Госдумы, стали депутаты партии "Справедливая Россия".

"Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране", — уверены законотворцы.

Возможность получить вычет будет только у тех, кто приобретет автомобиль для личных и семейных нужд. Коммерческий транспорт под действие закона не попадет. Вернуть можно будет 10% от стоимости машины при условии, что она будет не дороже 1 миллиона рублей.