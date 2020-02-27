Вице-премьеры будут курировать нацпроекты

Шесть вице-премьеров получили под свою "опеку" национальные проекты России. Отвечать за них будут Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко.

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" курирует Марат Хуснуллин. Ему также достался проект "Жилье и городская среда". Татьяна Голикова отвечает за проекты в сфере образования, науки, здравоохранения и демографии.

В зону ответственности Виктории Абрамченко попала экология, а Дмитрий Чернышенко "главный" по культуре и цифровой экономике. Общими вопросами реализации нацпроектов занимаются Дмитрий Григорченко и Андрей Белоусов. За последним также закрепили малый и средний бизнес, спорт, занятость населения, международные кооперации.

Ранее Владимир Путин оценил эффективность приоритетных национальных проектов. По словам президента, большую часть поставленных задач удалось выполнить.