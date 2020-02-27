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В Госдуме в первом чтении утвердили дату голосования по Конституции

Россия

Дата проведения голосования за поправки в Конституцию почти утверждена. Какой будет главный закон страны после редакции, россияне решат 22 апреля.

Процесс голосования будет напоминать выборы. Организацией процесса сейчас занимается Центральный избирательный комитет. Выразить свое мнение совершеннолетние россияне смогут с 8 утра до 20 часов вечера. Этот день, выпавший на среду, будет объявлен выходным.

Голосовать за поправки в Конституцию не будут осужденные и отбывающие наказание, а также те, кто признан недееспособным.

При этом Госдума отклонила предложение ввести явку россиян. Предлагалось признать голосование состоявшимся при явке от 50% граждан страны.

Следующее рассмотрение этих вопросов запланировано в Госдуме на 10 марта.

госдума конституция
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