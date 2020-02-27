Песков заверил: все ветераны ВОВ получат выплаты, если они граждане Рос

Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к юбилею Победы. Место их проживания значения не имеет.

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", — заверили в Кремле.

Речь идет и о тех ветеранах, имеющих гражданство России, которые проживают в других странах мира.

Напомним, что ветеранам полагается выплата в 75 тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч рублей. На это из бюджета России выделено более 71 миллиарда рублей. Выплаты ветераны получат в апреле.