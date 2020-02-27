Путин признался, что у него нет смартфона

Россия не собирается останавливать технический прогресс. Однако Владимир Путин техническими новинками не пользуется.

У президента нет даже смартфона, сообщил он в интервью проекта "20 вопросов Владимиру Путину", отвечая на вопрос о повсеместном распространении гаджетов, электромобилей.

"Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать", — заверил Путин.

А смартфон главе государства не требуется. Достаточно снять трубку спецсвязи.

Ранее президент рассказал о предложении использовать двойника. Эта идея была отвергнута.