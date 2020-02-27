Россия не собирается останавливать технический прогресс. Однако Владимир Путин техническими новинками не пользуется.
У президента нет даже смартфона, сообщил он в интервью проекта "20 вопросов Владимиру Путину", отвечая на вопрос о повсеместном распространении гаджетов, электромобилей.
"Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать", — заверил Путин.
А смартфон главе государства не требуется. Достаточно снять трубку спецсвязи.
Ранее президент рассказал о предложении использовать двойника. Эта идея была отвергнута.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.