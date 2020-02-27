Путину предлагали найти двойника

Путину предлагали нанять двойника. Тот должен был заменять его на важных мероприятиях и в поездках.

Об этом рассказал сам президент в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

"(Идея) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом", — признался российский лидер.

По словам главы государства, такой вариант обсуждался в начале 2000-х годов, когда в стране был разгул терроризма. Предлагалось отправлять "помощника" на мероприятия, где безопасность президента была под угрозой.

Путин подчеркнул, что от идеи быстро отказались и двойника никогда не использовали.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент утвердил дату голосования за поправки в Конституции на 22 апреля.