Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию

Выбирать, какие поправки внесут в главный закон страны, россияне будут 22 апреля. Накануне члены рабочей группы предложили эту дату Владимиру Путину и получили одобрение.

Соответствующее предложение уже поступило в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 08:00 до 20:00 по местному времени, день будет нерабочим", — сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, что 22 апреля 2020 года выпадает на среду. Согласно ранее принятым поправкам, этот день будет выходным.