В России зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Опасная болезнь обнаружена в Казани.
Диагноз поставлен бывшим пассажирам круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас известно о троих заболевших. Они находятся в Казани в карантине.
Стоит отметить, что до этого они проходили карантин на самом лайнере. С корабля выпустили только тех, у кого не было признаков заболевания. Из всех пассажиров лайнера, заболевших коронавирусом, четверо скончались.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о трех первых случаях заражения коронавирусом в Германии.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.