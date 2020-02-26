Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России

В России зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Опасная болезнь обнаружена в Казани.

Диагноз поставлен бывшим пассажирам круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас известно о троих заболевших. Они находятся в Казани в карантине.

Стоит отметить, что до этого они проходили карантин на самом лайнере. С корабля выпустили только тех, у кого не было признаков заболевания. Из всех пассажиров лайнера, заболевших коронавирусом, четверо скончались.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о трех первых случаях заражения коронавирусом в Германии.