Путин: ругать власть легко, нужна позитивная программа

Донести свою точку зрения до электората оппозиция может через Интернет и СМИ. Совершенно необязательно устраивать митинги и несанкционированные акции.

Такое мнение о работе оппозиции высказал Владимир Путин.

"Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу", — пояснил президент.

Также сегодня глава государства призвал сотрудников полиции усилить работу по раскрываемости преступлений.