Путин потребовал от МВД повысить уровень раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений — одна из важнейших задач правоохранительных органов. Именно на ней должны в 2020 году сосредоточиться сотрудники МВД.

Такую задачу поставил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД:

"В предстоящий год важно существенно активизировать работу по целому ряду направлений, и, прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений в целом. Это одна из основных задач ведомства, и на ее решении должны быть сосредоточены усилия оперативных, следственных, всех иных подразделений".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент поставил задачу разработать комплекс мер, направленных на борьбу с созданием "групп смерти" в соцсетях.