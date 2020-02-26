Путин: тюремное "население" России сократилось в два раза

Тюремное "население" России уменьшилось в два раза. Статистика приводится за последние 20 лет.

О происходящих изменениях рассказал Владимир Путин.

"Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые и так далее", — отметил президент в интервью.

Сейчас в России около 510 тысяч человек находится в местах лишения свободы. В 2000-м году из было порядка одного миллиона.