Тюремное "население" России уменьшилось в два раза. Статистика приводится за последние 20 лет.
О происходящих изменениях рассказал Владимир Путин.
"Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые и так далее", — отметил президент в интервью.
Сейчас в России около 510 тысяч человек находится в местах лишения свободы. В 2000-м году из было порядка одного миллиона.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.