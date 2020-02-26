Путин высказался по делу Голунова

Расследование дела Ивана Голунова идет максимально тщательно. Об этом заявил Владимир Путин в интервью.

По его словам, суета в таком вопросе недопустима.

"По этому событию работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее", — отметил президент.

Ранее стало известно, что несколько полицейских, состоящих в преступной группировке, подбросили наркотики Ивану Голунову, которого арестовали. Один из задержанных правоохранителей вину признал и сообщил, что подкинуть запрещенные вещества журналисту ему приказал начальник.